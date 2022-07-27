Bursa'da husumetlisini başından vuran zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da husumetlisini başından vuran zanlı adliyeye sevk edildi

27.07.2022 16:28
Bursa'da husumetlisini başından vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Bursa'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesi Üçoluk caddesinde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Tongadur, aralarında husumet olduğu Nurettin B. ile kafede karşılaştı. Tongadur yanında getirdiği tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kafede oturan husumetlisine ateş ettikten sonra 16 LMZ 10 plakalı otomobile binip olay yerinden kaçmak isterken ateş ettiği husumetlisi Nurettn B., Tongadur'un peşinden koşarak, belinden çıkardığı tabancasıyla 3 el ateş etti. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tongadur kanlar içinde aracın içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan şahıs Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahısın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kaçan şüpheli Nurettin B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Görükle, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da husumetlisini başından vuran zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da husumetlisini başından vuran zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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