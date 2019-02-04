Son Dakika Haberleri: Bursa'da Huzur Operasyonları

Bursa'da Huzur Operasyonları

13 dakika önce

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 gün boyunca ilçe genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, yaklaşık 80 gram esrar, 43 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ile 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Operasyonlarda ikamet ve iş yerlerinde suç unsuruna rastlanan bazı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: AA

İnegöl, Huzur, Güncel
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