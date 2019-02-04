Bursa'da Huzur Operasyonları
13 dakika önce
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İnegöl
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 gün boyunca ilçe genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, yaklaşık 80 gram esrar, 43 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ile 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda ikamet ve iş yerlerinde suç unsuruna rastlanan bazı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor
300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Uludağ'da Kar Kütlesinin Çökme Anı Kamerada