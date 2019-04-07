Son Dakika Haberleri: Bursa'da Huzur Uygulaması

Bursa'da Huzur Uygulaması

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.

İki aşamalı ve eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda 72 ekip 337 personel yer aldı.

Uygulamalarda 4 bin 857 araç sorgulanırken, 56 araç trafikten men edildi. 8 bin 862 kişinin sorgulandığı kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı.

Umuma açık 337 işletmedeki denetimlerde ise 5 gram skunk, 15 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kontrollerde 78 bin 831 lira idari para cezası verildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:28 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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