Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'huzur' uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulandı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'huzur' uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulandı - Son Dakika

Bursa'da 'huzur' uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulandı

6 saat önce

Bursa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı.

Bursa'da 'huzur' uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulandı, System.String[]

Bursa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 polisin katıldığı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Saat 17.00'da başlayan uygulama, 3 farklı şekilde gerçekleşti. Sabit yol, mobil ve umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamalarda 2 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı. 318 aracın kontrolü yapılırken, 2 araç sürücüsüne 940 TL para cezası kesildi. 2 iş yerinin ruhsatsız işletildiği, 11 iş yerinde sigara içildiği, 2 iş yerinde 3 çalışanın SGK ve kimlik bildirimi yapılmadığı, 1 iş yerinde belgesiz canlı müzik yapıldığı ve 1 iş yerinde müdür veya ruhsat sahibinin bulunmadığı tespit edildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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