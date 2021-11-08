Bursa'da iç çamaşırı hırsızı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'da camdaki parmaklıklara asılı iç çamaşırlarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Yıldırım'a bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkadığı çamaşırları evinin camındaki demir parmaklıklara asan T.Y.'nin iç çamaşırları çalındı. Evinin karşısındaki komşusunun sokağı gören güvenlik kamerasını inceleyen T.Y., iç çamaşırlarının çalındığını görünce şok oldu. Olay sonrası soluğu polis merkezinde alan kadın, çamaşırlarını çalan şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA