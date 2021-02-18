İçerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı - Son Dakika

Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 EE 731 plakalı tır, Bursa- İstanbul Karayolu Dürdane mevkisinde alev almaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan yanan tırın kargo aracı olduğu, İstanbul'dan Manisa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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