Planları çorbaya döndü! İçtiği kelle-paça, oto hırsızını yakalattı - Son Dakika
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Planları çorbaya döndü! İçtiği kelle-paça, oto hırsızını yakalattı

24.03.2023 13:29

Bursa'da 9 tane araç hırsızlığına karışan şüpheli, bir restoranda içtiği kelle-paça çorba yüzünden yakayı ele verdi. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklandı.

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde meydana gelen 9 araç hırsızlığı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerinin baş şüpheli olan araştırdığı M.T.'nin merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Caddesi'nden Elmasbahçeler Mahallesi tarafına gittiği tespit edildi.

İÇTİĞİ ÇORBADAN TESPİT ETTİLER

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı araştırmada bir restorana gelerek baş şüpheli M.T.'nin fotoğrafını gösterdi. Buradaki çalışanların şüpheliyi tanıması ve hatta içtiği çorbanın kelle-paça olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen E.A., E.Ö. ve N.Ç. isimli şahıslar da kısa süre içerisinde kıskıvrak gözaltına alındı.

Bursa'da içtiği kelle-paça çorba, oto hırsızını ele verdi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden M.T. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 'si serbest bırakıldı.

Bursa'da içtiği kelle-paça çorba, oto hırsızını ele verdi
Kaynak: İHA
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Osmangazi, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Planları çorbaya döndü! İçtiği kelle-paça, oto hırsızını yakalattı - Son Dakika


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