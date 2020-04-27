Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü...Virajı alamayan LPG yüklü tır devrildi - Son Dakika

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü...Virajı alamayan LPG yüklü tır devrildi

BURSA - Bursa'da iftara sayılı saatler kala LPG yüklü TIR yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılırken TIR'ın patlama riskine karşı çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

Kaza, Bursa- İstanbul otoyolu Demirtaş viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre LPG yüklü 34 CHH 911 plakalı TIR, sürücüsü Ramazan İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı sonra yan yatarak durabildi. Kazada sürücü Ramazan İ. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu patlama riskine karşı polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Yan yatan LPG yüklü TIR'ın boşaltılması için olay yerine iki adet LPG tankeri daha çağrıldı. Tankerdeki gaz boşaldıktan sonra çekici yardımı ile TIR'ın enkazı olay yerinden kaldırıldı. Trafik polisleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.