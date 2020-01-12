Bursa'da iguanaların beslenme saati - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da iguanaların beslenme saati - Son Dakika

Bursa'da iguanaların beslenme saati

6 saat önce

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iguanaların yemek saati objektiflere yansıdı.

Bursa'da iguanaların beslenme saati, System.String[]

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iguanaların yemek saati objektiflere yansıdı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan onlarca iguana yavrusunun beslenme saati objektiflere yansıdı. Otçul olan iguanalar, en sevdiği sebzelerden biri olan marul ve otları kısa sürede tüketiyor. Böcekle beslenen bukalemunlarla karıştırılan iguanalar çeşitli sebze ve meyveler tüketiyor. Yüzlerce tür, binlerce hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi, haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı
2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı

Son Dakika Haberleri
17:10 PROF. DR. EYİDOĞAN MARMARA'DA DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR - Son Dakika
17:10 Bel kaymasında tedavinin önemi - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Prof. dr. eyidoğan marmara'da deprem fırtınası yaşanıyor - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da iguanaların beslenme saati - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]