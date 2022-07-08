BURSA'DA İHTİYAÇ SAHİBİ 25 BİN AİLEYE DESTEK ÇEKİ DAĞITILDI - Son Dakika
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BURSA'DA İHTİYAÇ SAHİBİ 25 BİN AİLEYE DESTEK ÇEKİ DAĞITILDI

08.07.2022 12:55

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 25 bin aileye dağıtılan ve sadece küçük esnafta geçerli olan Kart16 destek çekleri, hem ailelerin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 25 bin aileye dağıtılan ve sadece küçük esnafta geçerli olan Kart16 destek çekleri, hem ailelerin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Pandemi ile mücadele kapsamında küçük esnafa destek olmak için, 2 yıldır Kart16 Destek Çeki uygulamasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de 300'er TL'lik Kart 16 Bayram Destek Çeki dağıttı. Belediyeden aldıkları destek çekleri ile kampanyaya katılan işyerlerine giden ihtiyaç sahipleri, bu sayede alışveriş yapma imkanı buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kampanyaya katılan bir çocuk giyim mağazasını ziyaret edip, ihtiyaç sahibi bir çocuğun bayram alışverişini Kart 16 Destek Çekleri ile yaptı.

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi olarak farklı desteklerle sürecin en hafif hasarla atlatılması için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Aktaş, 'Sosyal belediyecilik kapsamında doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına temas etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda yaptığımız destek çekleri uygulamamız devam ediyor. Bayramlar özellikle çocuklarımız için çok kıymetli ve değerli. Çocuklarımız gerçekten bayramı ziyadesiyle hissediyorlar. Biz de çocuklarımızın her daim yüzü gülsün ve mutlu olsunlar arzu ediyoruz. Hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafımıza destek olmak adına Kart 16 uygulaması haricinde 25 bin bayram destek çekini dağıtmıştık. Eğer bir nebze de olsa yüzleri güldürebildiysek, esnafımıza can suyu verebildiysek ne mutlu bize' diye konuştu.

'İŞLER İKİYE KATLADI'

Büyükşehir Belediyesi'nin Kart 16 Bayram Destek Çeki uygulamasına katılan çarşı esnaflarından Kenan Nazlı da pandemi sürecinde iş anlamında çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, 'Bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin çarşı esnafına verdiği destekler için çok teşekkür ederiz. Normalde kendi alışverişimiz kadar da Büyükşehir Belediyesinin destek çekleri ile satış yapıyoruz. Yani işlerimiz ikiye katlandı diyebiliriz. İhtiyaç sahiplerini belediyemiz giydiriyor, biz de bu süreçte kazanıyoruz. Bu uygulama için belediye başkanımıza tüm esnaflar adına teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURSA'DA İHTİYAÇ SAHİBİ 25 BİN AİLEYE DESTEK ÇEKİ DAĞITILDI - Son Dakika
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