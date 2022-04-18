Bursa'da ihtiyaç sahibi denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı - Son Dakika

Bursa Koruma Kurulu Kararı ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Markette, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen denetimli serbestlik yükümlülerine gıda yardımı yapıldı.

Yardım paketlerinin ve gıda çeklerinin dağıtımına Koruma Kurulu Başkanı Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler katıldı.

Burada konuştuğu belirtilen Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, denetimli serbestliğin ceza çektirmekten çok ıslah sürecinin bir parçası olduğunu, yükümlünün cezasını çektikten iş ve topluma adapte olma durumunu kapsayan geniş bir kapsamı olduğunu kaydetti.

Son Koruma Kurulu toplantısında aldıkları kararla Ramazan ayında denetimli serbestlik yükümlülerine yardım etmek istediklerini aktaran Yalçın, "Bursa Sanayi Odası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Nilüfer Belediyelerinin yardımları ile sizlere bu gıda paketlerini hazırladık. Umarım Ramazanda sizlere faydası olur." ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra geldiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde her türlü sorununda yardımcı olunduğunu anlatan eski hükümlü E.Ç. de devletin bu sosyal yönünden çok memnun olduğunu bildirdi.

Her ay düzenli olarak yapılan bu yardımlara ek olarak Koruma Kurulunca alınan karar sonrasında Ramazan ayında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 86 kişiye 400 lira tutarında gıda çeki, BTSO tarafından 80, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer Belediyesi tarafından 20, Bursa Ticaret Borsası tarafından ise 25 adet gıda yardım paketi Sosyal Markete hibe edildi. Gıda çeki ve yardım paketleri, ihtiyaç sahibi yükümlülere dağıtıldı.