Bursa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, televizyon ve laptop desteği verilecek - Son Dakika

Bursa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, televizyon ve laptop desteği verilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet televizyon ve laptop desteği sağlanmasına öncülük edecek.

Bursa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, televizyon ve laptop desteği verilecek, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet televizyon ve laptop desteği sağlanmasına öncülük edecek.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sistematik bir yaklaşım sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve hayırseverlerle birlikte 10 binden fazla tableti Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ihtiyaç sahipleri listesine göre dağıtacak.

Ayrıca, Bursa'da ikamet eden ihtiyaç sahibi 200 aileye televizyon desteği de verecek olan belediye, 100 öğrenciye ise laptop dağıtacak. BUSMEK merkezlerini EBA destek noktalarına dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, 11 noktada 17 laboratuvar ile aynı anda 200 öğrenciye EBA destek noktası olarak hizmet verecek.

Öte yandan 14 BUSMEK kurs merkezi, Bursa Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı 17 spor tesisi, 11 kütüphane, kültür ve bilim merkezi de bilgisayarı olan öğrenciler için ders ortamına dönüştürülüp, ücretsiz wifi hizmeti sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin okulların eksiğini giderdiğini, salgın sürecinde hayırseverlerin desteğiyle duyarlı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Uzaktan eğitimin teknolojik imkanlar dahilinde hayata geçirilebildiğine değinen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu özellikle ifade edeyim. Bizler 'şu kadar tablet, televizyon verelim' düşüncesinden ziyade Bursa sınırlarında konuya daha sistematik yaklaşmak istedik. Tabletin tek başına yeterli bir unsur olmadığını biliyoruz. Tableti çalıştırmak ve ders çalışma imkanı sunmak için de internet gerekiyor. Bu imkana sahip olamayan insanlar da var. İhtiyaç sahiplerinin mağdur olmaması, öğrencilerin imkansızlıklar sebebiyle eğitimden geri kalmaması için Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Hem BUSMEK'e ait olan hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait olan EBA destek sınıfları ihtiyaç doğrultusunda dezenfekte edilecek. Tabii desteklerimiz bunlarla sınırlı değil. 8. sınıflara yönelik online ödüllü deneme sınavlarımız olacak. Mezun öğrencilere ücretsiz online sınav hazırlık eğitim paketi desteği vereceğiz. İhtiyaç duydukları konu ve alanlarda ders desteği sağlayacağız. 68 wifi noktasında öğrencilere ücretsiz internet hizmeti sunulmaya devam edilecek. 2 adet mobil bilgisayar sınıfı ile uzaktan eğitime destek sağlayacağız."

Büyükşehir Belediyesi, Tablet, Laptop, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, televizyon ve laptop desteği verilecek - Son Dakika

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