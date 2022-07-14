Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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