Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

14.07.2022 15:10

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Liyaddin (58), Ümit (23) ve Ferhat İnanç silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Liyaddin İnanç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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