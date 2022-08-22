Akrabaların silahlı kavgasında kardeşlerden biri öldü - Son Dakika
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Akrabaların silahlı kavgasında kardeşlerden biri öldü

22.08.2022 14:41

BURSA'da, iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Yakup Yurdakul (37), yaşamını yitirdi.

BURSA'da, iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Yakup Yurdakul (37), yaşamını yitirdi.

Olay, cuma günü saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yakup Yurdakul, kardeşi Nihat Yurdakul ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.A. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak N.Y., N.Y., E.Y. ve Y.Y. yakalanıp gözaltına alındı

GERİ DÖNÜP BİR EL DAHA ATEŞ ETTİYaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tarafların önce taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, ardından şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkarıp yolun karşı tarafına kaçanlara kurşun yağdırdığı görüldü. Yanındakilerin sakinleştirmeye çalıştığı bu kişinin, geri dönüp yerde yatan yaralılardan birine bir el daha ateş ettiği görüldü.TOPRAĞA VERİLDİTedavileri süren yaralılardan Yakup Yurdakul, hayatını kaybetti. Kardeşi Nihat Yurdakul'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, H.A.'nın da tedavisi devam ediyor.Yakup Yurdakul, Emek Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Osmangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrabaların silahlı kavgasında kardeşlerden biri öldü - Son Dakika

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