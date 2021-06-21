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BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

21.06.2021 10:15

Bursa'da, iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün akşam 23.00 saatlerinde Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çocukların aileleri de tartışmaya dahil oldu. Aileler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan olmazken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

Yenidoğan, Gürsu, Bursa, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA İKİ AİLE ARASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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