Bursa'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

15 dakika önce

BURSA (İHA) – Bursa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı saatlerinde Bursa Çekirge Meydanı'nda geldi. A.P'nin kullandığı plakalısı öğrenilmeyen otomobil ile F.E. yönetimindeki plakalısı öğrenilmeyen araç, Çekirge Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile A.P.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan C.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan C.P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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