Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesi Yörücekler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 BBL 70 plakalı otomobil ile 16 AIR 573 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 BBL 70 plakalı otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak yola savrulurken, aynı araçta bulunan 1 kişi ve diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı ise ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA