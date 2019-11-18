Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Harmancık-Orhaneli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine gelen A.G. idaresindeki 16 JGF 29 216 plakalı araç, M.K. idaresindeki 26 DM 418 araç ile Harmancık ilçesi Saçaklı Mahallesi Meyran mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaparken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 16 JGF 29 plakalı araçta bulunan sürücü A.G., eşi E.G. ile 26 DM 418 plakalı araçta bulunan sürücü M.K. ve yolcu olarak bulunan A.Y., H.H.Y. ve H.Y. yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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