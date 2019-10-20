Bursa'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.



Olay, Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede sohbet eden iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma şiddetini artırarak karşılıklı tahditler savrulmaya başlandı. Daha sonra kahvehaneden çıkan ikilinin tartışması sokağa taştı. Tartışmanın alevlenmesiyle arkadaşına sinirlenen Sezai E. (44) yanında taşıdığı bağ bıçağını İbrahim S.'nin (43) karnına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan İbrahim S. olay yerine çağrılan ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suç aletini olay yerinde bırakıp kaçan Sezai E. ise polis tarafından aranıyor. Karnından yaralanan İbrahim S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA