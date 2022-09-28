Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedikodu yüzünden Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında kavga çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaraladı.
Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında sokak ortasında "dedikodu" yüzünden tartıştı .Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı ise Sağlık Ocağına sığındı. Sağlık ocağındaki, doktorlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112'ye haber verdiler. Yaralı sağlık ocağından alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da iki arkadaş arasında 'dedikodu' kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı - Son Dakika