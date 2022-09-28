Bursa'da iki arkadaş arasında "dedikodu" kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da iki arkadaş arasında "dedikodu" kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı

28.09.2022 14:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesut A. ile arkadaşı Şahin Ç. arasında dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü. Yaşanan olayda Mesut'u bıçaklayıp yaralayan Şahin, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedikodu yüzünden Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında kavga çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaraladı.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Mesut A.(45) ile arkadaşı Şahin Ç.(43) arasında sokak ortasında "dedikodu" yüzünden tartıştı .Kavgada Şahin, Mesut'u bıçakla yaraladı. Yaralı ise Sağlık Ocağına sığındı. Sağlık ocağındaki, doktorlar yaralıya ilk müdahaleyi yaparak 112'ye haber verdiler. Yaralı sağlık ocağından alınarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli arkadaşı Şahin Ç. İse polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da dedikodu kavgasında arkadaşını bıçakladı
YORUMLAR
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ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI ARKADAŞI BIÇAKLADI, YARALI HALDE SAĞLIK OCAĞINA SIĞINDI İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi
Kaynak: İHA

İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iki arkadaş arasında 'dedikodu' kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iki arkadaş arasında "dedikodu" kavgası! Arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı - Son Dakika
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