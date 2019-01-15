Son Dakika Haberleri: Bursa'da İki Dağ İlçesinde Daha Eğitime Ara

Bursa'da İki Dağ İlçesinde Daha Eğitime Ara

28 dakika önce

Bursa'da dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Orhaneli ve Keles ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'da İki Dağ İlçesinde Daha Eğitime Ara, System.String[]
Bursa'da dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Orhaneli ve Keles ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın dağ ilçeleri Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından Keles ve Orhaneli ilçelerinde de yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Orhaneli ve Keles Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü Orhaneli ve Keles ilçe merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Harmancık, Keles, Orhaneli, Bursa, Güncel
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