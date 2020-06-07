Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çırpan Mahallesi Sümer Sokağı'nda faaliyet gösteren taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karışmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Serdar Umur ile Emre U, Sadık Ç, Alican Ç, Özkan C. ve Okan C, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgada silahla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralıdan Emre U'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçların camlarının, mermilerin isabet etmesi sonucu kırıldığı görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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