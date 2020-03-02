Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.


Çırpan Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda damadı Necmi Coşkun'un yanında kalan Emin Kaynak'ın (95), cumartesi günü sabah namazı için ayrıldığı eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınpederinin yaklaşık 4 yıldır yanlarında kaldığını söyledi.


Pazarcılık yaptığını belirten Coşkun, "Eşimle cumartesi günü sabaha karşı Manyas pazarına gitmek için çıktığımızda kayınpederim evde yatıyordu. Komşuların söylediğine göre sabah ezanından hemen sonra evden çıkmış. Kapıyı biraz sert kapatmış ve evden çıktığını komşular da duymuş. Evden çıkarken üzerinde kahverengi takım elbise, kareli gömlek ve başında siyah kasket varmış." diye konuştu.


Coşkun, pazardan döndüklerinde kayınpederinin evde olmadığını fark ettiklerini dile getirdi.


Aramalarına rağmen bulamayınca polise haber verdiklerini anlatan Coşkun, "Belediyeden anons yaptırdık ve gitme ihtimali olan yerlere haber gönderdik. Dün Bursa'dan bir polis ekibi geldi, ilçe içinde köpekle arandı ama bir sonuç alınamadı." ifadelerini kullandı.

Cesedi su deposunun yanındaki arazide bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Esentepe Sokağı'nda su deposu yanındaki arazide bir ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede Emin Kaynak'a ait olduğunu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da iki gün önce kaybolan 95 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]