Bursa'da iki kardeşin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kardeşin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'taki bağ evinde yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G'yi (19) silahla vurarak kaçan amca M.G. (50) ile oğlu U.G. (20) ve yeğeni M.G. (23) polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'taki bağ evinde dün M.G, husumetli olduğu öne sürülen yeğenleri Ş.G. ve F.G'yi aralarında çıkan kavgada silahla vurmuş, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş yaşamını yitirmişti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.