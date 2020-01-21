Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
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Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

6 saat önce

Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü, System.String[]

Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye görevlileri tarafından evde olduğu fark edilen 74 yaşındaki Beyhan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Işık'ın cesedi, Bursa Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, iki katlı bina tamamen yanarken, binanın içindeki garaj bölümünde park halindeki bir otomobil ile bina önünde park halindeki otomobil kısmen yandı.

Yanan evde Beyhan Işık ile Zülbiye Işık'ın birlikte yaşadığı, Zülbiye Işık'ın yangın sırasında dışarıda olduğu tespit edildi.

Panayır mahallesi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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