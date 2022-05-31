Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

31.05.2022 07:45

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak'taki metruk binada, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Alevlerin sardığı metruk binanın bir bölümü söndürme çalışmaları sırasında çökerken, müdahale eden itfaiye erlerinden biri enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Binanın bitişiğinde bulunan tarihi Tavukçu Cami ise yangın sırasında hasar görmedi.

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü İzmir'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü Ahır ve merek olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı Ahır ve merek olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 08:29:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement