BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 19.30 sularında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Gün'e ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Küle dönen bina iş makinesiyle kontrollü yıkılırken, yangının çıkın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.