BURSA'DA İKİ KATLI METRUK BİNADA YANGIN - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk bina çıkan yangında küle döndü. Yangının ardından binanın kalan kısmının yıkılma tehlikesine karşı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangın, saat 03.30 sularında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sinanbey Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevrede bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alınırken, yangının çıkın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.