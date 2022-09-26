Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

26.09.2022 15:47
Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

Bursa'da 14 ve 16 yaşlarında iki lise öğrencisinin oyunu, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu kanlı bitti. 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da B.S'nin evine nereden bulunduğu belli olmayan bir tabanca ile gelen kendisi gibi lise öğrencisi kuzeni T.S. tabancayı kuzenine göstererek bir süre tabancayla oynadı.

BOYNUNA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Tabanca, B.S.'nin doldur boşalt yapıp T.S.'ye uzattığı sırada ateş aldı. T.S.'nin boyun kısmından kan aktığını fark eden B.S. durumu ailesine bildirdi. Boynuna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan T.S., 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ekipleri olaydan sonra B.S.'yi gözaltına aldı. B.S.'nin çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, T.S. ise ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi - Son Dakika
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