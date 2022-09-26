Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi

Bursa'da B.S'nin evine nereden bulunduğu belli olmayan bir tabanca ile gelen kendisi gibi lise öğrencisi kuzeni T.S. tabancayı kuzenine göstererek bir süre tabancayla oynadı.

BOYNUNA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Tabanca, B.S.'nin doldur boşalt yapıp T.S.'ye uzattığı sırada ateş aldı. T.S.'nin boyun kısmından kan aktığını fark eden B.S. durumu ailesine bildirdi. Boynuna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan T.S., 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ekipleri olaydan sonra B.S.'yi gözaltına aldı. B.S.'nin çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, T.S. ise ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.