Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Keramet Mahallesi Orhangazi- İznik Yolu'nda meydana geldi.

METRELERCE SAVRULDU

Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan Fatih Karan (42) yönetimindeki otomobil, Keramet Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Mehmet Şakir Bavli (30) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil metrelerce savruldu. Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine, diğer otomobil ise su kanalına düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada, otomobil sürücüleri ve otomobilde bulunan Ali Yakıcı ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yakıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki sürücünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.