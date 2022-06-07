Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

07.06.2022 00:27

Bursa'daki bir kavşaktan dönüş yapan araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki araç metrelerce savrulurken, 1 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi de ağır yaralandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Keramet Mahallesi Orhangazi- İznik Yolu'nda meydana geldi.

METRELERCE SAVRULDU

Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan Fatih Karan (42) yönetimindeki otomobil, Keramet Kavşağı'ndan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Mehmet Şakir Bavli (30) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil metrelerce savruldu. Yoldan çıkan otomobil zeytin bahçesine, diğer otomobil ise su kanalına düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazada, otomobil sürücüleri ve otomobilde bulunan Ali Yakıcı ağır yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yakıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki sürücünün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLAR
500
Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı Yeni doğan bebeğini 2 metre yükseklikten atarak kaçan anne ekipler tarafından yakalandı Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
Kaynak: DHA

Orhangazi, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 00:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement