Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erdoğan Demirkol'un kullandığı 26 KC 595 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Çitli Kavşağı mevkisinde, Harun Y. idaresindeki 06 FU 2230 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenerek su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü Demirkol ile diğer araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan Demirkol, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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