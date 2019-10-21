Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kusumlar Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen Eren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Yaralanan sürücü Bayer ile araçlardaki Sevinç Bayer, Sema Aydın , Mazhar ve Hatice Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halil İbrahim Eren 'in kullandığı 16 N 3447 plakalı otomobil ile Engin Bayer yönetimindeki 16 AAR 515 plakalı otomobil, Orhaneli- Harmancık kara yolu Karayolları şantiyesi mevkisinde çarpıştı.

Bursa 'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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