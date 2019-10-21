Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Eren'in kullandığı 16 N 3447 plakalı otomobil ile Engin Bayer yönetimindeki 16 AAR 515 plakalı otomobil, Orhaneli- Harmancık kara yolu Karayolları şantiyesi mevkisinde çarpıştı.

Sürücü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Bayer ile araçlardaki Sevinç Bayer, Sema Aydın, Mazhar ve Hatice Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kusumlar Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen Eren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:28 Kaynak: AA
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