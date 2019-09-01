Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

11 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada biri bebek biri çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa Ankara karayolu üzeri Çitli kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Erol Türkoğlu (39) yönetimindeki 16 AFH 890 plakalı otomobil, Çitli mahallesinden karayoluna çıkan Ali Özgar (61) yönetimindeki 11 EK 495 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 AFH 890 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan Salih Özgar (51), Enbiye Özgar (48) Ümran Özgar (17), Sebile Özgar (50), Deniz Türkoğlu (28), Ömer Faruk Türkoğlu (5), Nisa Nur Türkoğlu (6), Muhammed Asar Türkoğlu (1) ve otomobil sürücüleri ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Hastaneden detaylar
-Yaralılardan detaylar

-Süre: 03.38 Boyut: 406 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),


Türkoğlu, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 04:59 Kaynak: DHA
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