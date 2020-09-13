Bursa'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika

Bursa'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı, System.String[]

Bursa'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa- Kütahya karayolu Gündüzlü kavşağında meydana geldi. Tahtaköprü Mahallesi'nden İnegöl'e seyir halinde olan Abdullah Karataş (57) yönetimindeki 16 TR 997 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Yılman'ın (60) kullandığı 43 YD 785 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Karataş'ın kullandığı otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücüler ile Fevziye Karataş (49) otomobilde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Fevziye Karataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil, Karataş, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 00:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da iki otomobil çarpıştı 3 yaralı - Son Dakika

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