Son Dakika Haberleri: Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

15 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa- Gemlik kara yolu İl Jandarma Komutanlığı mevkisinde, Muhammet Öztürk yönetimindeki 16 LD 477 plakalı otomobil ile kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Veysal E. idaresindeki 16 UCF 53 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç, trafik lambası direklerine çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden Muhammet Öztürk ve aynı araçtaki Samet Kılık ile diğer otomobilde bulunan sürücü Veysal E. ve Süleyman Sedef yaralandı.

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Muhammet Öztürk, Osmangazi, Bursa, Güncel
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