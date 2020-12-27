Bursa'da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki İsaören kavşağında meydana geldi. Kemalettin Ayaz (40) yönetimindeki 16 P 7217 plakalı otomobil, İsaören Mahallesi'nden gelip, çevre yoluna çıkan Hüseyin Yiğit yönetimindeki 35 DFC 23 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar orta refüje çıktı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile Halime Ayaz (21) ve diğer araçtaki Minever Yiğit (59) ile Aybüke Yiğit (23) hafif yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekicilerle bulunduğu yerden kaldırıldı.