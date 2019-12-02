Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Ahmet Bayar idaresindeki 16 EC 742 plakalı otomobil, Orhaneli- Harmancık kara yolu Çaydere mevkisinde Seyit Ali Çokaçar'ın kullandığı 16 ABG 358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Alp, Havva ve Gülay Çokaçar ile Selime Bozkurt yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seyit Ali Çokaçar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Harmancık, Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı
TEM'de otomobil kamyona çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Dünyanın her yerinden süs tavuğu yumurtası getirtiyor, ürettiklerini dünyaya satıyor Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 02:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]