BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI - Son Dakika
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BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI

27.05.2022 20:23

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

kaza akşam saatlerinde Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necmi Çakır yönetimindeki (58) 16 BFU 64 plakalı otomobil, Seçil Dilek (20) yönetimindeki 34 NP 6890 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Sinem Dede (18), Sera Zeybek (18) Libanur Karaca (18) ve Fatma Beyza Tüfek (18) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI
BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI
BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI
BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI

YORUMLAR
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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

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