İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.06.2022 21:00

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Orhangazi- İznik kara yolu Keramet Mahallesi kavşağında, Fatih Karan idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Mehmet Şakir Bavli'nin kullandığı 06 CVV 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Karan'ın aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ali Yakıcı yaralandı.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yakıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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