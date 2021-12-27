Üye Girişi
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.12.2021 00:07

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda İznik'ten Bursa istikametine giden Mehmet Fatih Sönmez idaresindeki 16 JMK 82 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen İsmail Köse yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, Gemlik gişelerini yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede sürücüler Mehmet Fatih Sönmez ve İsmail Köse ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan İbrahim Köse ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Öte yandan Mehmet Fatih Sönmez ile İsmail Köse'nin akraba oldukları ve İznik ilçesindeki bir nişandan döndükleri öğrenildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Mehmet Fatih, İsmail Köse, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme         
23:41
4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem 4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem         
22:40
Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi         
20:58
Manchester City-Leicester City maçında enfes goller Manchester City-Leicester City maçında enfes goller         
20:17
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor         
09:39
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55

Son Dakika Haberleri
23:40 İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme
23:21 Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu
23:12 Sohayko Derneği, pitbull saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacak
22:55 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Alex sözleri: Hayır diyemez
22:39 4,9'luk sarsıntı sonrası şimdi de 5,5 büyüklüğünde deprem
22:16 Yabancı uyruklu şahıs, borçları yüzünden 17. kattan atladı
22:14 Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilk tepki: Yol arkadaşlarımın yanındayım, ezdirmem
22:13 Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklama: Verin Galatasaray'a fark olurdu
22:04 Ahmet Özhan'tan ekonomiye ilişkin gündem olacak açıklamalar: Gerekirse bir ekmekten yarım ekmeğe düşüreceğiz
21:22 Kadıköy'de yıldız futbolculara tepki yağdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 00:34:44. #1.11#
SON DAKİKA: İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement