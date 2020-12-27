Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Halime Ayaz (21), Münevver Yiğit (59) ve Aybüke Yiğit (23) yaralandı.

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