İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
A.B. idaresindeki 16 KS 449 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda A.B'nin kullandığı 34 CNS 447 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler dahil araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir, Çekirge Devlet ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: AA
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