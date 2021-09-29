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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı - Son Dakika

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı

29.09.2021 18:06
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı, System.String[]

BURSA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

BURSA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Mahir Acar (23) yönetimindeki 16 NG 420  plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Davut Eren'in (69) kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller, yaklaşık 30 metre savruldu. Kazada sürücüler ile Ruhiye Eren (62), Nursel Ayma (19) ve Zeynep Ayma (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Davut Eren ile Zeynep Ayma, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı

Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 5 yaralı - Son Dakika
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