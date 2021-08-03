Son dakika gündem: Kazaya karışan tır, otoparka çekildiği sırada alev aldı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Bursa- İstanbul kara yolunun Kurtul mevkisinde boya dolu varil yüklü 35 HA 5742 plakalı tır, 10 ADK 899 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle henüz kimliği öğrenilemeyen boya yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hafif yaralanan tır sürücüsünü Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazanın ardından tırda yüklü olan boya varilleri kara yoluna saçıldı. Trafik, uzun süre yolun boya kaplı olmasından dolayı kapandı.
Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol, yapılan çalışmanın ardından dökülen boyaların üstü toprakla kapatılarak tekrar trafiğe açıldı.
Tır otoparka çekildiği sırada dorsesi alev aldı
Kazanın ardından boya yüklü tır, Mustafa Çalışkan yönetimindeki çekici yardımıyla Eşref Dinçer Mahallesi'nde otoparka çekildiği sırada dorse kısmından alevler yükseldi.
Dorsede bulunan boyalar nedeniyle alevlerin bir anda yayılması üzerine Çalışkan, çekiciyle tırın bağlantısını ayırdı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tır ve dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangının çıktığı ve çekicinin tırdan kurtulmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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