İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi

06.06.2022 15:05

İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü.

İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası firari olan amca polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G.(50)'nin bağ evine giden yeğenleri Ş.G.ve F.G.ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından amca M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş kanlar içerisinde kalırken sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşe yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipler olay yerinden kaçan amca M.G.'yi aramak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yeri tespit edilen M.G. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi
İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki yeğenini vurarak öldüren cinayet zanlısı amca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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