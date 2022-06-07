Bursa'da iki yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da iki yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

07.06.2022 00:57
Bursa'da iki yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi

Bursa'da aralarındaki husumet nedeniyle 2 yeğenini silahla vurarak öldüren ve olay sonrası firari olan amca M.G., polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı.

Bursa'da aralarındaki husumet nedeniyle 2 yeğenini silahla vurarak öldüren ve olay sonrası firari olan amca M.G., polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Cinayet zanlısı M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G.'nin (50) bağ evine giden yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından amca M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş kanlar içerisinde kalırken, sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşi yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan amca M.G.'yi aramak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yeri tespit edilen M.G. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da iki yeğenini öldüren amca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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