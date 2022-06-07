Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika
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Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

07.06.2022 12:34

Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

BURSA - Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası firari olan amca polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G.(50)'nin bağ evine giden yeğenleri Ş.G.ve F.G.ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından amca M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş kanlar içerisinde kalırken sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşe yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipler olay yerinden kaçan amca M.G.'yi aramak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yeri tespit edilen M.G. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı
Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı
Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı
Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı
Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı
Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı
Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

YORUMLAR
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Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Yeğenlerini öldüren amca yakalandı 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenlerini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika

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