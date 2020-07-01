Bursa'da ikinci büyük yangın - Son Dakika

Bursa'da ikinci büyük yangın
Bursa'da birer saat arayla iki depoda büyük çaplı yangın çıktı.
Bursa'da birer saat arayla iki depoda büyük çaplı yangın çıktı.
Öğleden sonra Bursa- İstanbul yolunda bir plastik deposunda yangın çıktı. 6 dönümlük sahadaki bu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, saat 16.00 sularında Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda da yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın hızla büyüdü. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangına AFAD ve itfaiye ekipleri halen müdahale ediyor. Ekipler fabrikanın etrafındaki meyve ağaçlarına sıçramaması için büyük gayret sarf ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:42 Kaynak: İHA
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