Bursa'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları - Son Dakika

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları 10: 00-17: 00 saatleri arasında faaliyet gösteren market ve bakkallarda alkol satışının yapılmamasına; ayrıca dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmişti. Bu doğrultuda bahse konu kuruluşlara sendikaların da eklenmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 09.12.2020 tarih 20582 sayılı genelgesi doğrultusunda amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak

1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına,

2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına,

3. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,

4. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,

5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına,

6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine karar verilmiştir. - BURSA