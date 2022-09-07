Jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan kumar operasyonu

07.09.2022 12:47
Jandarmadan kumar operasyonu

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin yaptığı yasadışı kumar operasyonlarında 4 kişi yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin yaptığı yasadışı kumar operasyonlarında 4 kişi yakalanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan şahıslar ve oynayan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Bursa'da farklı saatlerde 87 noktada yapılan uygulamalara 77 tim olmak üzere 557 jandarma personeli görev aldı. Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis uygulamasında 3 bin 858 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 kişi yakalandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin yasadışı kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kumar operasyonu - Son Dakika

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